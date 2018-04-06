ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس شخص 15 يومًا لاتهامه باحتجاز شقيقته والتعدي عليها

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:03 ص
حبس ارشيفيه
حبس ارشيفيه
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان تجديد حبس شخص 15 يومًا على التحقيقات لاتهامه باحتجاز شقيقته والتعدي عليها حتى الموت.

تلقى العميد دكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم شرطة المعصرة، إشارة باستقبال مستشفى الدمرداش ربة منزل مصابة بغيبوبة وتوفيت، وبسؤال عمتها ادعت قيام المصابة بابتلاع كمية أقراص غير معلومة لمعاناتها من اضطرابات نفسية إثر وفاة والديها وأنها سبق لها إقدامها على الانتحار عدة مرات ولم تتهم أو تشتبه في إصابتها جنائيا.

ووجه اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الجريمة وضبط الجناة، بالانتقال ومناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعى بالجبهة وآثار كدمات بالرقبة ويشتبه جنائيا في الوفاة، كما تبين أن المجني عليها تقيم بمفردها بشقتها وأن شقيقها وزوج شقيقة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

وقرر شقيقها المتهم بقتلها أمام العميد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، أنه نظرا لاعتيادها الهروب إلى الشقة سكنها والإقامة بأماكن غير معلومة لديه، قام والمتهم الثاني باحتجازها بالشقة سكنها وتقييدها بجنزير حديدي بالرقبة والتعدي عليها بالضرب لمنعها من الخروج، إلا أنه فوجئ إصابتها بحالة إعياء شديد وخروج إفرازات من الفم، ونقلها إلى مستشفى حميات حلوان ثم مستشفى قصر العينى وأخيرا مستشفى الدمرادش، وأنها كانت في حالة غيبوبة إلى أن توفيت.

ترشيحاتنا

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

أميرة محمد تكتب: الجمباز والماريونيت

والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة

إصابة نقيب شرطة في حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي

محمد السيد صالح يعلن انتهاء علاقته برئاسة تحرير «المصري اليوم»

شاهد.. تعليق موسى مصطفى موسى على دعوات مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات

مخرجة الطريق إلى إيلات: "أجر محمد سعد 140 جنيه ولم أتخيله لمبي".. فيديو

العبيدي: المشروع السعودي يحول قطر لجزيرة منعزلة عن العرب

تعرف على 4 مصادر تمد الجسم بفيتامين (د) يجب تناولها يوميا

«الحب طاقة مش سن في البطاقة».. نجوم تحدوا فارق العمر بالزواج.. أحمد سعد وسمية الخشاب الأحدث.. الشحرورة الأكثر جدلًا.. ومي كساب: حبي لـ أوكا أكبر

أبوريدة: متحيز لـ الثعلب الصغير وكنت سببا فى ضم لاعب شهير للزمالك.. فيديو

7 علامات تدل على نقص فيتامين (د).. أبرزها التعرق المفرط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: موسى مصطفى موسى للسيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك..وتامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".. وأسامة سرايا: سد النهضة سينهار
نوال الزغبي: أنا امرأة حرة وحياتي العاطفية تحرج أطفالي.. فيديو
شاهد.. «كراكيب» عمرو مصطفى تنال إعجاب الجمهور
والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة
النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟