ضبط عاطل بحوزته 250 جرام هيروين بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



وردت معلومات أكدتها التحريات لقسم الهرم، مفادها قيام ع م عاطل 40 سنة محكوم عليه وهارب في قضية "مخدرات" بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، نجحت فرق البحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملكه بمنطقة منشأة البكاري وبحوزته 250 جرام هيروين و بندقية رصاص محلية الصنع ومبلغ 3000 جنيه.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع والمبلغ المالي من حصيلة البيع.



تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.