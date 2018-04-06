خلال 24 ساعة.. 6 مراهقين يتعرضون للطعن في 4 حوادث متفرقة بلندن.. فيديو وصور

تعرض 6 مراهقين للطعن في 4 حوادث متفرقة بالعاصمة البريطانية لندن، الليلة، في استمرار لأعمال العنف التي تتعرض لها لندن خلال الفترة الماضية.



وتشير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن هذه الحوادث تأتي ضمن 55 حادثة قتل تحقق فيها السلطات البريطانية وقعت في العاصمة لندن منذ يناير الماضي، حيث يرتفع معدل الجريمة فيها 7 أضعاف المعدلات الطبيعية.



ووقعت أول حادثة في مايل إند، شرق لندن، حيث نقل 3 مراهقين إلى المستشفى، أثنين منهم في حالة حرجة، عقب تعرضهم للطعن بالسين من قبل شخص أمام المارة.



وبعد أقل من ساعة، تم طعن صبي في سن المراهقة بالقرب من حوض شرق الهند، بمدينة لندن، وعلى بعد 3 أميال فقط من الحادث تم طعن ضحية خامسة، في سن المراهقة غرب مدينة لندن.



وفي نفس الوقت تقريبا، نقل صبي يبلغ من العمر 13 عاما، إلى المستشفى عقب طعنه بسكين في غرب لندن، وتم القبض على 3 مراهقين بتهمة الضلوع في الهجوم.



وتاتي هذه الحوادث عقب طعن رجل في العشرينات من عمره في واندزورت، بعد ظهر اليوم، في مدينة لندن أيضا.



