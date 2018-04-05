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فكر دينى

نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:39 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد شحتة
نظمت رابطة "أزهرى من أجل مصر" لقاءا اليوم بمقر كلية الصيدلة البنات بجامعة الأزهر اليوم الخميس بحضور الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وعدد من عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من الطلاب والطالبات.

بدأت الفعالية بالوقوف لتحية العلم والاستماع للسلام الجمهوري، ثم ألقى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات محاضرة بعنوان "الشباب والطاقة الإيجابية"، فتح في بدايتها الباب أما الطلاب ليعبروا عن ما يجول في خاطرهم.

وأكد أن طريقة التفكير أساس نجاح أي إنسان، حيث أنه كثيرًا ما تجده يفكر بطريقة إيجابية، ما يمنحه طاقة تؤثر على الحالة النفسية والعملية، مشيرا للحضور من الطلاب أن سمة التفاؤل والصبر أهم ما يميز الناجحين عن غير الناجحين.

وتابع نائب رئيس الجامعة أن صفات الوصول لأهدافك تتمثل فى التفاؤل بالخير وبالأمور الإيجابية، والابتعاد عن التوقعات السلبية، قائلا: عليك أن تضع الفكرة أو الهدف وتخيل أنه تحقق، ثم تبرمج عقلك الباطن وتأكده داخلك، ثم تبحث عن الدافع الذى يعينك على سرعة إنجاز هدفك وتضيفه، إضافة إلى ضرورة تعلم كل ما هو جديد فى مجال العمل، وتنتهج منهجا يتسم بالإبداع والابتكار، ولا تترك الشعور باليأس يتسرب إلى نفسك في حالة عدم تحقيق الهدف أو تأخره.

وأشار إلى أنه لا يجب أن تنسى أن تكافئ نفسك فى كل محاولة سواء كانت ناجحة أو فاشلة، فالحافز من ضمن أهم أسباب الاستمرار، ويقينك بأن كل جهد يؤهل للوصول لهدفك وتحقيق حلمك، والتمسك بالصبر خلال كل ذلك.

وطالب البدويهي - فِي نهاية محاضرته التي شهدت تفاعلا كبيرا من الطلاب والطالبات - الشباب بالمشاركة الإيجابية والفاعلة في بناء مصر الجديدة، مؤكدا أن الطلاب يحق لهم أن يفخروا ويتفاخروا بانتمائهم للأزهر الشريف، الذي يحمل راية الوسطية والاعتدال والتسامح وقبول الآخر ونشر صحيح الدين في العالم أجمع، موجها شكره للقائمين على تنظيم اللقاء والحضور.

تضمن اللقاء فقرات متنوعة شملت عرضا مسرحيا لفريق "رابطة أزهرى من أجل مصر" على مسرح قاعة صيدلة بنات وفقرات إنشاد متنوعة أداها مبدعين وموهوبين من أبناء الجامعة.
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية في بناء مصر الجديدة.. صور

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