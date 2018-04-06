رئيس الجمارك: نتواصل مع شركاء المنظومة والمجتمع لدعم الاقتصاد

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك إن مصلحته تسعى للتواصل دائما مع شركاء المنظومة والمجتمع التجارى لمحاولة السعى لخلق فرص عمل وتحسين المناخ الاقتصادي فى مصر للمساهمة فى بناء الاقتصاد القومى.



وأضاف على هامش فعاليات الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية السويسرية بعنوان " دور مصلحة الجمارك والهيئة العامة الصادرات والواردات خلال المرحلة الراهنة"، إن التحولات والتغيرات التى تمت فى منظومة العمل الجمركي بجهود ذاتية ولم تكلف الدولة شئ، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق منظومة الشباك الواحد لتيسير حركة التجارة حيث نحاول تقليل زمن الإفراج الكلى نظرا لوجود حوالى 32 جهة تشترك فى المنظومة من خلال تحديد دور ووقت لكل جهة

