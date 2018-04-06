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استشاري مشروع هدم كونتيننتال:نعمل على الحفاظ على واجهة الفندق وترميمها

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:03 ص
فندق كونتنتال بميدان
فندق كونتنتال بميدان الأوبرا
توك شو
قال شريف البندارى، رئيس شركة إيجوث، إن عمليات هدم فندق كونتنتال بميدان الأوبرا، تتم بحرص شديد، حفاظا على أرواح المواطنين القاطنين بالقرب منه، ما ترتب عليه منع التصوير أو الاقتراب من المبنى دون تصريحات مسبقة.

وأضاف البندارى، خلال مداخلة هاتفية الإعلامى أسامة كمال،مقدم برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية dmc، أنه سيتم تعويض أصحاب المحلات بمبالغ مالية لمدة 7 سنوات، ثم عودتهم مرة أخرى بعد الانتهاء من بناء الفندق فى ثوبه الجديد.

وعلى جانب آخر أوضح الدكتور على عبد الرحمن، استشارى هدم مشروع فندق كونتننتال ومنفذ المشروع الجديد، أنه سيتم الاحتفاظ بواجهة الفندق القديمة، حفاظا على أثريتها وقيمتها التاريخية.

وأكد عبد الرحمن، أن المبنى الجديد سيحتوى على ثلاث طوابق تحت الأرض لاستخدامها كجراج للسيارات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالطول الأساسى لجسم الفندق، لتنفيذ التصميم المتفق عليه هندسيا.

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