الكاف: "المصري" يطمح في عبور مونانا للوصول لدور المجموعات من الكونفيدرالية

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” باللغة الإنجليزية تقريرًا مطولًا عن المباراة بعنوان "المصري يمنح مونانا اختبارًا مصريًا آخر" قبل يوم واحد من المواجهة المرتقبة بذهاب دور ال 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، والتي تجمع المصري بمضيفه مونانا الجابوني والمقرر إقامتها في الرابعة عصر غدًا الجمعة بتوقيت القاهرة على ستاد الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.



وأشار التقرير أن المصري يهدف للوصول إلى دور المجموعات من النسخة الخامسة عشر للبطولة ، فبعد نجاحه في عبور الدور التمهيدي من البطولة باطاحته بجرين بافالوز الزامبي، تخطى المصري عقبة العملاق التنزاني سيمبا في دور ال 32 ، ليلاقي المصري منافسه مونانا الجابوني الذي خرج من دور ال 32 لدوري الأبطال الأفريقي بعد خسارته أمام الأهلي بمجموع المباراتين بسبعة أهداف مقابل هدف.



وألمح التقرير إلى نجاح المدير الفني للمصري الكابتن حسام حسن في الفوز بثلاثة ألقاب لبطولة الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة ، بالاضافة لعدد من الألقاب القارية مع ناديي الأهلي والزمالك ، كما أوضح التقرير كذلك الرغبة العارمة للعميد حسام حسن وتوأمه ابراهيم حسن لحصد لقب أفريقي للمصري في مشاركته الثانية معهما خلال وجودهما على رأس الادارة الفنية للمصري .



وأورد التقرير تصريحًا للكابتن حسام حسن أكد خلاله احترامه الكبير لفريق مونانا الجابوني ، مؤكدًا عدم التفاته لخسارته القاسية أمام الأهلي في دوري الأبطال ، فالظروف مختلفة تمامًا والبطولة مختلفة أيضًا.



وأضاف الكابتن حسام حسن خلال تصريحه أيضًا أنه كان يتمنى خلال قُرعة هذا الدور ملاقاة فريق مونانا الجابوني وذلك بعد أن شاهد الجهاز الفني مباراتيه مع الأهلي وتعرف على مفاتيح لعبه ، مضيفًا أن المصري يهدف للوصول إلى أبعد مدى في البطولة من خلال الوصول أولًا لدور المجموعات ، مشيرًا ان المصري سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الأمر.



وألمح التقرير إلى الهزيمة الأخيرة للمصري ببطولة الدوري أمام فريق الاتحاد السكندري ، ولكنه أشار أن تلك الهزيمة قد تكون دافعًا لتخطي هذا الدور.