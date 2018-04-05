إنعام محمد علي: المجلس الأعلى للإعلام ليس له صلاحية في سوق الفن.. فيديو

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إن حال السينما والدراما انقلب هرمه الطبيعي فأصبح الممثل الآن هو البطل الذي يعتمد عليه العمل الفني بالكامل.



وأضافت في حوارها مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن هذا الانقلاب حدث عندما ارتفع الإعلان على الإعلام وأصبح أقوى منه، فالقنوات الخاصة كلها تعتمد على الإعلان وكذلك المنتج يسعى خلف الإعلان لاسترداد ما أنفقه على العمل.



وأوضحت، أن من يعلو نجمه في رمضان يتهافت عليه الجميع قبل النظر إلى عناصر أخرى كانت هي الأهم، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن "الجمهور عاوز كده" بل الإعلان هو الذي يريد ذلك.



وأشارت المخرجة الكبيرة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام ليس له السلطة أو الصلاحية لتحديد الأعمال الفنية وتحديد الأجور وأسعار المسلسلات، فالموضوع له بعد اقتصادي أكبر.

