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حوادث

فريق بحث لحل لغز مقتل سيدة كرداسة ولف جثتها ببطانية منذ 16 يوما

الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:02 ص
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
مني حسين – أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملفوفة داخل بطانية ومتحللة داخل شقتها بكرداسة بعد مرور 16 يوما على اكتشاف الجثة.

تلقى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بكرداسة ، انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن جيران المجني عليها اشتموا رائحة كريهة تنبعث من الشقة فتم إبلاغ الشرطة.

أضافت التحريات الأولية التي أجريت برئاسة العميد حسام أنور مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن السيدة متزوجة وتبلغ من العمر 42 عاما وجثتها ملفوفة داخل بطانية ومر على وفاتها أكثر من 5 أيام ما أدى إلى تحللها ونظرا لتعفن الجثة لم يتبين إصاباتها التي أدت لمقتلها.

شكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وبيان هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وأشارت التحريات الأولية التي تجري بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية أن زوج المجني عليها مسجل خطر ولديهما ابنة تبلغ من العمر قرابة 9 سنوات وأنه والطفلة اختفيا منذ اكتشاف الجثة وتجري الآن عمليات البحث عنه لبيان مدى صلته بالجريمة من عدمه .

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