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تخلصى من مشاكل الفم والأسنان بسبب الفسيخ بهذه الطريقة

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:50 م
مشاكل الأسنان
مشاكل الأسنان
أمل مجدى
ترتبط مناسبة شم النسيم لدي المصريين بعادة قديمة وموروثة من اجدادهم الفراعنة وهي أكل السمك المملح والرنجة، ونظرًا ﻻحتواء هذه الأطعمة على نسبة عالية من الملح قدمت دكتورة عبير عادل اخصائي طب وجراحة الفم واﻻسنان زميل الكلية الملكيه للجراحين بانجلترا بعض النصائح يجب اتباعها في هذا اليوم للوقاية من اي مشكلة تواجه الفم او اﻻسنان:

ينصح بتناول الخضروات بكثرة مع هذه اﻻكﻻت مثل الجرجير والخس ﻻحتوائها على الياف طبيعية تساعد في تنظيف الفم واﻻسنان حيث تعمل كالفرشاة لإزالة العوالق وأيضًا الفلفل اﻻخضر ﻻحتوائه على فيتامين سي والمفيد جدا لصحة اللثة، كما انه يحتوي على مضادات اﻻكسدة والتي تقي من سرطان الفم وتقتل أي أجسام ضارة.

البصل اﻷخضر وهو مليء بالفوائد لجسم اﻻنسان

ينصح ايضا بتناوله لما يحتويه من مضادات حيويه طبيعية والتي تساعد في قتل البكتيريا والفطريات الضارة بالفم.

من الطبيعي أيضا استخدام الليمون مع هذه المأكوﻻت وهو مفيد جدًا في مثل هذا اليوم. 

فيتامين سي 

ولكن يجب عدم اﻻفراط في استخدامه ﻻن حمضية الليمون تعمل على تآكل طبقة المينا الواقيه للأسنان.

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