تعرف على القائمة الكاملة لفريق مونانا الجابون قبل مباراة اليوم مع المصري

قبل مباراة المصري مع مضيفه مونانا الجابوني والمقرر إقامتها على استاد الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل في الثالثة عصر اليوم الجمعة بتوقيت ليبرفيل الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



نقدم القائمة الكاملة لفريق مونانا الجابوني والتي تضم 27 لاعبًا هم :



حراسة المرمى :

ستيفن بيتسكي موتو – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1983/4/29 – رقم القميص “1”

باتريك مينيني– الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1998/4/22 – رقم القميص “16”

ويليام كوسويكي – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1987/8/12 – رقم القميص “22”



خط الدفاع :

بوراما كوليبالي – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1990/8/21 – رقم القميص “4”

عمر دومبيا – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1999/5/19 – رقم القميص “5”

ديو نكومي – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1991/4/10 – رقم القميص “6”

ابراهيم كوني – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1990/1/5– رقم القميص “25”

توماس أوبونيت – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1998/2/1– رقم القميص “30”

خط الوسط :

جيري نزامبا الجنسية “الجابون ” – تاريخ الميلاد 1992/12/10 – رقم القميص “3”

كونان نجوان – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1990/5/15– رقم القميص “12”

رالف بامبا – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1992/10/20 – رقم القميص “13”

ديفيد ماسامبا – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1992/6/4– رقم القميص “15”

يوهان بابيني – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1999/4/16 – رقم القميص “18”

ناثانيل بونجو – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1996/8/24 – رقم القميص “19”

ايمانويل ندونج – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1992/5/4 – رقم القميص “20”

ليونارد نكوري – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1995/9/7 – رقم القميص “23”

ليون نكوري – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1995/9/7 – رقم القميص “24”



خط الهجوم :

ايريك باجناما – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1999/3/16 – رقم القميص “2”

ألان نونو – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1992/8/15 – رقم القميص “7”

حميدو سينياكو – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1986/3/11– رقم القميص “8”

عبده أتشاباو – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1990/11/7– رقم القميص “9”

ابراهيم كودي ميلامبو – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1991/12/10 – رقم القميص “10”

عمر كابوري – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1992/8/30 – رقم القميص “11”

ريك ألوجو – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1996/6/16 – رقم القميص “17”

لويس أميكا – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1993/10/3– رقم القميص “27”

فهد ندزينجوي – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 2000/7/20– رقم القميص “28”

كارل مبودو – الجنسية “الجابون” – تاريخ الميلاد 1997/5/11– رقم القميص “29”