فاروق جعفر: الزمالك لا يستحق المركز الثاني في الدوري..فيديو

أعرب فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، عن حزنه الشديد على الأداء الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا في مباراة الإسماعيلي.



وقال جعفر خلال تصريحاته في برنامج حصاد الإسبوع الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم عبد الجواد على فضائية دي ام سي سبورتس، أن تغييرات الزمالك وعدم تمركز اللاعبين في الملعب وعدم الاستحواذ على الكرة في أي مباراة هو أكبر دليل على سوء اداء الأبيض.



وأضاف جعفر، أن الزمالك لا يستحق الصعود للمركز الثاني، ولا الفوز على الإسماعيلي في المواجهة الأخيرة التي تغلب خلالها الدراويش بثلاثية مقابل هدف واحد للزمالك، وعدم النجاح في الفترة الأخيرة لا يوجد له مبررات.



وتابع:" الزمالك يملك مدير فني قوي ولاعبين مميزين ويتلقى مستحقاته خلا الشهور الأخيرة باستمرار، خلاف الثلاثة اشهر الأخيرة، فالفوز لابد أن يصبح هو الرد على ما تقدمه الإدارة للاعبين والجهاز الفني .