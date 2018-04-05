سفير مصر بالجابون يؤازر المصري خلال مرانه الأخير استعدادا لمونانا

شهد المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعدادًا لمباراة الغد أمام مضيفه مونانا الجابوني الذي أقيم على ستاد الصداقة الدولي بالعاصمة الجابونية ليبرفيل حضور السفير احمد بكر سفير مصر بدولة الجابون ، حيث كان في استقباله الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق المصري ورئيس البعثة ومعه الكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة والكابتن وليد بدر المدير الاداري وأعضاء البعثة الإعلامية المرافقة للمصري.



وحرص السفير أحمد بكر على مصافحة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن ولاعبي الفريق بالكامل، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الفريق بقيادة العميد على تقديم عرض قوي يُشرف الكرة المصرية.