«أفريقية النواب»: أفريقيا أهم الأسواق للمنتجات المصرية

قال النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن زيادة الزياراة المتبادلة بين الجانب المصري والأفريقي، وزيادة التبادل التجاري أمر في غاية الأهمية، مشددًا على أهمية توفير الآليات لتفعيل الاتفاقيات العديدة بين مصر والدول الأفريقية، مثل اتفاق الكومسا وغيرها من الاتفاقات مع جميع الدول الافريقية.



وأكد " أبو الخير" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن زيادة العمليات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية وخصوصا دول مصب النيل، تحقق مصالح اقتصادية كبرى لمصر خصوصًا في ظل احتياج هذه الدول لمصر ومنتجاتها، مما يزيد التبادل في المنتجات الغذائية باستيرادها وتصديرها، مؤكدًا أن أفريقيا من أهم الأسواق للمنتجات المصرية.



ووجه وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إلى أهمية دراسة السوق الأفريقي دراسة وافية لمعرفة متطلباته وما يمكن أن يقدمه الجانب المصري من استثمارات، مطالبًا رجال التجارة والأعمال بالتعاون التجاري مع الدول الأفريقية، وتحقيق المصالح المشتركة والاستثمارات بالمناطق اللوجستية.

