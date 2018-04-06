المرصد: الجيش السوري يحشد قواته جنوب دمشق تمهيدا لهجوم ضد "داعش"

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن القوات السورية تحشد جنودها منذ أيام قرب الأحياء التي يتواجد فيها "داعش" جنوب دمشق تمهيدا لعملية عسكرية تمكنها من بسط السيطرة على العاصمة.



وقال المرصد السوري - وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الإخبارية أمس / الخميس / - إن التعزيزات العسكرية للقوات السورية مستمرة منذ يوم الأحد، تمهيدا لعملية عسكرية تنهي وجود التنظيم في العاصمة ، موضحا أن التعزيزات قائمة من داخل العاصمة وخارجها.