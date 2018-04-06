الغضبان يستقبل الطلاب الموهوبين على مستوى بورسعيد.. صور

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الخميس، الطلاب الموهوبين على مستوى المحافظة، وذلك بحضور المهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم، والمستشار محمد الصواف، نائب رئيس مجلس الأمناء.



وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع، عن أنه سيتم تبني الطلاب الموهوبين ماديا وعلميا في المدارس ومراكز التطوير التكنولوجي المركز الاستكشافي، وأنه سيتم ندب أساتذة من الجامعة لدعم الطلبة الموهوبين وتحسين الاجواء التعليمية لطلاب الموهوبين، مشددا على أن المدارس لها دور كبير في رعاية الموهوبين وتحفيزهم وتوفير سبل الراحة لهم.



وفتح محافظ بورسعيد حوار مع الطلاب حول أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية وكافة ملفات وخدمات المحافظة، موجها التحية الي أولياء أمورهم لرعايتهم أبنائهم علميا، مؤكدا على أن الطلاب المخترعين سيتم تنمية مواهبهم وصقلها حتى يساهموا بشكل إيجابي في بناء المستقبل ومسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.