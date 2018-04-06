فريق بحث لحل لغز مقتل طفل بعد ساعات من اختفائه بأوسيم

تجري نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول تحقيقات موسعة في العثور على طفل مقتولا بعد ساعات من اختفائه وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وهوية الجاني والدافع وراء ارتكابه الجريمة.



أشارت التحريات الأولية التي تجري بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث أن الطفل يدعى مصطفى يبلغ من العمر 3 سنوات من منطقة طناش بالوراق واختفي من أمام منزله وعقب البحث عنه بساعات تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا بالعثور على جثة لطفل ملقاة بمقلب قمامة بعزبة الأبعدية بأوسيم، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى مخلوف رئيس مباحث أوسيم وتبين وجود آثار خنق حول رقبة الطفل وإلقائه وسط القمامة .



وجه اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني من خلال مناقشة أسرة الطفل وفحص علاقات والده وما إذا كانت له خلافات مع أحد من عدمه .