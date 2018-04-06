مصر تتعمق تجاريا بالقارة السمراء.. وزارة التجارة تدرس إنشاء مراكز لوجستية لزيادة الصادرات.. والنواب: سيحدث استفاقة غير مسبوقة بالصناعة والاقتصاد.. وبرلماني: لابد من دراسة احتياجات السوق الأفريقي

برلماني: التصدير لأفريقيا سيحدث استفاقة غير مسبوقة للصناعة المصرية

"أفريقية النواب": أفريقيا أهم الأسواق للمنتجات المصرية

برلماني: دراسة احتياجات السوق الأفريقي أهم من إنشاء مناطق لوجستية



تتوجه الحكومة المصرية نحو الاستثمار في أفريقيا وزيادة التعاون التجاري معها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث أكد وزير التجارة والصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة تقوم بدراسة لإنشاء مركز لوجستي فى غانا أو كوت ديفوار لزيادة الصادرات المصرية بها، وهو ما أشاد به النواب مؤكدين على أهمية التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.



في البداية قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدول الإفريقية تمثل العمق الاستراتيجي لمصر وسوق واعدة بشكل كبير بالنسبة لجميع الصناعات المصرية بالأخص المنتجات النسيجية، مشيرًا إلى أن مصر لو اعتمدت على التصدير لأفريقيا سيكون هناك استفاقة غير مسبوقة في الصناعة المصرية.



وأشار "السيد" في تصريجات لـ "صدى البلد" إلى أن الدول بحاجة إلى مصر في تنميتها،خصوصا أن أسعارنا منخفضة وهناك سهولة في عملية النقل ، موضحًا أن مصر ستصبح من أكثر الدول المتقدمة في القارة الأفريقية في الفترة المقبلة، مطالبًا بإنشاء مكاتب تصدير في جميع الدول الأفريقية وليس مناطق لوجستية في بعض الدول فقط، مشددًا على أن الدولة عليها ان تنتهج هذا النهج بجعل التعاون مع أفريقيا بأولى أولوياتها



وفي السياق ذاته قال النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن زيادة الزيارات المتبادلة بين الجانب المصري والأفريقي، وزيادة التبادل التجاري أمر في غاية الأهمية، مشددًا على أهمية توفير الآليات لتفعيل الاتفاقيات العديدة بين مصر والدول الأفريقية، مثل اتفاق الكومسا وغيرها من الاتفاقات مع جميع الدول الافريقية.



وأكد " ابو الخير" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن زيادة العمليات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية وخصوصا دول مصب النيل، تحقق مصالح اقتصادية كبرى لمصر خصوصًا في ظل احتياج هذه الدول لمصر ومنتجاتها، مما يزيد التبادل في المنتجات الغذائية باستيرادها وتصديرها، مؤكدًا أن أفريقيا من أهم الأسواق للمنتجات المصرية.



ووجه وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إلى أهمية دراسة السوق الأفريقي دراسة وافية لمعرفة متطلباته وما يمكن أن يقدمه الجانب المصري من استثمارات، مطالبًا رجال التجارة والأعمال بالتعاون التجاري مع الدول الافريقية، وتحقيق المصالح المشتركة والاستثمارات بالمناطق اللوجستية.



ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتصال بالدول الأفريقية لتنشيط التصدير المنتجات المصرية بها ، أمر في غاية الاهمية، مشيرًا إلى أنه برغم الاتفاقات التي تعقدها الحكومة المصرية مع الدول الأفريقية لزيادة الاستثمارات والصادرات المصرية، إلا أن النشاط التجاري لم يتعدى مبلغ من 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك العديد من الخطوات المهمة التي على الحكومة اتخاذها قبل انشاء منطقة لوجستية أو تجارية مصرية في الدول الافريقية وهي، توفير وسائل النقل والخطوط النقل، إما بالسكة الحديد أو الطيران، وإجراء دراسات كافية عن السوق الافريقي ومتطلبات كل دولة مستهدفة من الجانب المصري.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هناك عدة متطلبات أخرى لابد من تحقيقها، أهمها عمل حلقة وصل بين المستثمرين الالمصريين والافارقة، والاستثمار المصري هناك خصوصًا بصناعات الانتاج الزراعي لاستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها، وبعد ذلك يتم عمل مناطق تجارية ولوجستية بالدول الافريقية لزيادة التبادل التجاري، وتحقيق الاتفاقيات التجارية.

