عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو

قال أحمد عفيفي، المحلل الرياضي، إن باسم مرسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم كان متألقًا في موسم 2015، وكان متألقًا بشكل كبير في ذلك الوقت.



وأضاف عفيفي خلال تصريحاته على برنامج حصاد الأسبوع، المذاع على فضائية دي ام سي سبورتس، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن مستوى باسم مرسي الجيد غاب عنه منذ فترة طويلة.



وأشار إلى أنه لا يجب أن يتحمل باسم مرسي مسؤولية فشل الزمالك في الفترة الأخيرة سواء إفريقيًا أو محليًا.



ولفت عفيفي إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الزمالك، يعمل على استعادة مستوى باسم مرسي وعدد من اللاعبين كحازم إمام، ويجب أن تكون مغامرات إيهاب جلال محسوبة.