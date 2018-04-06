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ثقافة

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:33 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
حرصت كاميرا موقع "صدى البلد" على حضور الاحتفالية التي نظمها متحف النسيج المصري برئاسة د. أشرف أبو اليزيد المدير العام تحت عنوان "فرحهم 3" لمجموعة من أطفال دار أيتام الجمالية، وذلك بمناسبة يوم اليتيم.

وكشف أبو اليزيد أنها السنة الثالثة علي التوالي التي يحتفل بها المتحف بيوم اليتيم،حيث تم تنظيم جولة إرشادية للأطفال اصطحبهم فيها أمناء المتحف، وتعرفوا فيها على تاريخ النسيج، كما تم تنظيم ورش فنية لتعليم الأطفال كيفية التعرف على أنواع النسيج وتعليمهم الطباعة عليه،وتم توزيع الألعاب والهدايا التذكارية عليهم.

وقد حرص المتحف على تنويع الفقرات التي قدمها للأطفال الأيتام،وتضمنت أغاني الأطفال علي أنغام الدى جى،كذلك المهرج والأراجوز والعرائس، كما حضر الأطفال عروضا للسينما ثلاثية الأبعاد بشارع المعز، وفي الختام أقيم حفل فني على مسرح بيت الشاعر أمام المتحف.

وقال مدير عام المتحف:الاحتفالية تأتي تجسيدا لهدف المتحف في خدمة بيئته المحيطة وتفاعله مع الأحداث اليومية،وما يقدمه من ترسيخ لقيمة المتحف وارتباطه بمفاهيم البهجة والتعلم بأساليب غير تقليدية فى نفوس الأطفال الأيتام،وأشعارهم ان جميع مؤسسات الوطن توليهم اهتماما بالغا وحريصة على سعادتهم.
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج
شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

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