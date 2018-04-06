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رياضة

الهجمات المرتدة سلاح النصر في مواجهة المصري البورسعيدي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 12:26 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر القاهري استعداداته لمواجهة منافسه فريق المصري البورسعيدي، في إطار الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تدريب الفريق اليوم، اعتماد سيد عيد، المدير الفني للفريق، على تدريب اللاعبين على غلق المساحات أمام لاعبي المصري البورسعيدي، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، لخطف النقاط الثلاث.

وركز عيد على معالجة الأخطاء التكتيكية التي يقع فيها لاعبو الفريق في المباريات السابقة من خلال المباريات الودية الأخيرة للفريق.

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