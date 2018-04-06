ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الجمارك تجري دراسة تحليلية لـ٣ سنوات

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:18 ص
خلال الندوة
خلال الندوة
محمد يحيي
كشف الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك عن إجراء المصلحة دراسة تحليلية ل٣ سنوات سابقة مشيرا إلى أنها أفرزت عن نتائج غير مرضية لنا، ولا يرضى عنها أى مسئول في مصر بسبب المعوقات وبطء الإجراءات.

وأضاف على هامش فعاليات الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية السويسرية بعنوان " دور مصلحة الجمارك والهيئة العامة الصادرات والواردات خلال المرحلة الراهنة"، أن هناك محاولات للبدء فى تطبيق مشروع الشباك الواحد حاليا في ٦ موانئ منها الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد والسخنة ودمياط ونواجه تحديات كبيرة ولكننا نحاول التغلب على التحديات والعوائق الموجودة حاليا بمضاعفة الجهود لتطبيق المشروع على كافة الموانئ المصرية بما يحقق تيسير الإجراءات

ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هناك تنوعا في أنظمة رد الضريبة والسماح المؤقت، وأن هناك تنوع فى أنظمة العمليات الصناعية بوجود ١٠٢ نظام جمركي في مصر، مؤكدا أن مصلحة الجمارك تنفذ جميع التشريعات التي تصدرها الدولة والخاصة بالتجارة الخارجية وأن تطبيقها يحتاج للحصر والإعلان فى لحظة صدورها

ترشيحاتنا

إنهاء تكليف محمد السيد صالح من رئاسة تحرير المصري اليوم

فتوى الأزهر توضح مقدار الزكاة في المال البالغ للنصاب

فاروق جعفر: الزمالك لا يستحق المركز الثاني في الدوري..فيديو

فاروق الباز يستنكر إنفاق مصر « نصف في المائة » على البحث العلمي.. فيديو

العبيدي: المشروع السعودي يحول قطر لجزيرة منعزلة عن العرب

أستاذ كبد: هؤلاء المرضى ممنوعون من أكل الرنجة والفسيخ

محمد السيد صالح يعلن انتهاء علاقته برئاسة تحرير «المصري اليوم»

شاهد.. «كراكيب» عمرو مصطفى تنال إعجاب الجمهور

ولي العهد: الاقتصاد المصري والإماراتي أكبر من الإيراني.. وطهران لا تشكل تهديدا ًكبيرًا للمملكة

شاهد.. أحمد مرتضى منصور يسخر من ممدوح عباس

والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة

النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو
شاهد..ملخص رباعية أرسنال في مرمى سيسكا موسكو بمشاركة النني
عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: موسى مصطفى موسى للسيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك..وتامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".. وأسامة سرايا: سد النهضة سينهار
نوال الزغبي: أنا امرأة حرة وحياتي العاطفية تحرج أطفالي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟