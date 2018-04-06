الجمارك تجري دراسة تحليلية لـ٣ سنوات

كشف الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك عن إجراء المصلحة دراسة تحليلية ل٣ سنوات سابقة مشيرا إلى أنها أفرزت عن نتائج غير مرضية لنا، ولا يرضى عنها أى مسئول في مصر بسبب المعوقات وبطء الإجراءات.



وأضاف على هامش فعاليات الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية السويسرية بعنوان " دور مصلحة الجمارك والهيئة العامة الصادرات والواردات خلال المرحلة الراهنة"، أن هناك محاولات للبدء فى تطبيق مشروع الشباك الواحد حاليا في ٦ موانئ منها الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد والسخنة ودمياط ونواجه تحديات كبيرة ولكننا نحاول التغلب على التحديات والعوائق الموجودة حاليا بمضاعفة الجهود لتطبيق المشروع على كافة الموانئ المصرية بما يحقق تيسير الإجراءات



ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هناك تنوعا في أنظمة رد الضريبة والسماح المؤقت، وأن هناك تنوع فى أنظمة العمليات الصناعية بوجود ١٠٢ نظام جمركي في مصر، مؤكدا أن مصلحة الجمارك تنفذ جميع التشريعات التي تصدرها الدولة والخاصة بالتجارة الخارجية وأن تطبيقها يحتاج للحصر والإعلان فى لحظة صدورها