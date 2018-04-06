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اقتصاد

رئيس الجمارك: 13 جهة للحكومة والقطاع الخاص ممثلة في منظومة الشباك الواحد

الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:02 ص
عبد العزيز
عبد العزيز
محمد يحيي
قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك إن مشروع منظومة الشباك الواحد تبدأ من وصول الرسالة حتى تسليمها للتجار خارج الجمارك، وتضم 13 جهة داخل الميناء من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح " عبد العزيز "على هامش فعاليات الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية السويسرية بعنوان " دور مصلحة الجمارك والهيئة العامة الصادرات والواردات خلال المرحلة الراهنة"، أن المنظومة الجديدة بحاجة لتكاتف جميع الجهات للتحرك بقوة لتنفيذه دعما للاقتصاد.

وكشف عن أن مصلحة الجمارك لديها 87 جهاز فحص بالأشعة حاليا ، كما تم التعاقد على ١٠٠ جهاز جديد، وسوف يتم التعاقد على ٦٥ جهازا أخرى في الفترة المقبلة حتى تغطى أجهزة الأشعة كافة الموانئ والمطارات لأحكام الرقابة ومكافحة التهريب الجمركي. 

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