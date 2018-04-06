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رياضة

رئيس ريال مدريد يتمنى مواجهة محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:18 ص
محمد صلاح نجم نادي
محمد صلاح نجم نادي ليفربول
عمرو ابوبكر
أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن أمله في وقوع فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في قرعة الدور نصف النهائي في حال نجاح الميرينجي في عبور اليوفي في موقعة الإياب في مدريد.

وأكدت تقارير صحفية اسبانية بأن بيريز يريد مواجهة الحمر في الدور القادم من المسابقة علما بأن ليفربول حسم موقعة الذهاب في ربع النهائي بثلاثية دون رد على حساب مانشستر سيتي في أنفيلد رود.

ومن المتوقع أن يكون الدور المقبل مكون من ريال مدريد وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونيخ لكن بيريز يرغب في مواجهة الريدز.

ويشعر بيريز أن مواجهة الريدز في نصف النهائي ستفتح الباب أمام التفاوض مع النادي الإنجليزي على ضم المصري محمد صلاح للعملاق المدريدي.

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