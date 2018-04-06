سامسونج: البنية التحتية في مصر مؤهلة لاستقبال التكنولوجيا الأحدث عالميا

قال المهندس شريف بركات رئيس شركة سامسونج، إنه فخور بتصنيع الفرع المصري أول تليفون محمول في صعيد مصر، مضيفا أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا في الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها.



وأضاف بركات أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أمس الخميس أن البنية التحتية في مصر مؤهلة لاستقبال التكنولوجيا الأحدث عالميا، لافتًا إلى أننا نريد أن نكون من أوائل الدول المستخدمة والمطورة للتكنولوجيا الحديثة.

