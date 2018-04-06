ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد عادل: قدمت دورا مختلفا في مسلسل أفراح إبليس.. ومحمود الجندي أبويا الروحي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
كشف الفنان الشاب محمد عادل، أن "الفنان الكبير محمود الجندي يعتبر أبويا الروحي، مضيفا أنني عملت مع العديد من النجوم الكبار على الساحة ودعموني جدا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، ، أن كل فنان يتمنى أن يقدم عملا مختلفا لنفسه مشيرا إلى أنه قدم دورا مختلفا في مسلسل أفراح إبليس.

ومن جانبه أشاد الفنان الكبير محمود الجندي بالنجم محمد عادل، مضيفا أنه فنان خجول ولكنه ليس لديه انطواء أو مغرور.

وتابع الجندي أنه ليس في مصلحة محمد عادل أن يكون طيبا، مضيفا أن محمد عادل فنان ذو سلوك وأخلاق رفيعة جعلته في مرتبة عالية.

ترشيحاتنا

6 ألوان طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

رئيس ريال مدريد يتمنى مواجهة محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

فاروق الباز يوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي .. فيديو

خلافات أيمن نور والمفصولين من قناة الشرق تفضح الثورية المزعومة للإخوان

«جيران قتيل المرج»: زوجته خلصت عليه بطعنة فى الظهر علشان طمع فى فلوسها.. وآخر كلماته: «مش معايا فلوس».. فيديو وصور

عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو

رؤساء برلمانات قطر والسودان والجزائر يعترضون على إدانة تركيا ببيان الاتحاد البرلمانى

الداخلية: بعد تبادل إطلاق النيران تصفية 3 تجار «هيروين» بمنطقة السحر والجمال ..فيديو وصور

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

أسامة سرايا: سد النهضة سينهار.. فيديو

أستاذ كبد: هؤلاء المرضى ممنوعون من أكل الرنجة والفسيخ

فاروق جعفر: الزمالك لا يستحق المركز الثاني في الدوري..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو
شاهد..فاروق جعفر يهاجم إيهاب جلال بسبب سوء نتائج الزمالك
عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو
شاهد..ملخص رباعية أرسنال في مرمى سيسكا موسكو بمشاركة النني
عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟