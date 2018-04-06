محمد عادل: قدمت دورا مختلفا في مسلسل أفراح إبليس.. ومحمود الجندي أبويا الروحي

نه قدم دورا مختلفا في مسلسل أفراح إبليس.



ومن جانبه أشاد الفنان الكبير محمود الجندي بالنجم محمد عادل، مضيفا أنه فنان خجول ولكنه ليس لديه انطواء أو مغرور.



وتابع الجندي أنه ليس في مصلحة محمد عادل أن يكون طيبا، مضيفا أن محمد عادل فنان ذو سلوك وأخلاق رفيعة جعلته في مرتبة عالية.

كشف الفنان الشاب محمد عادل، أن "الفنان الكبير محمود الجندي يعتبر أبويا الروحي، مضيفا أنني عملت مع العديد من النجوم الكبار على الساحة ودعموني جدا".وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، ، أن كل فنان يتمنى أن يقدم عملا مختلفا لنفسه مشيرا إلى أ