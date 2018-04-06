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والد الضحية «مريم»: لن نتنازل عن حق ابنتي مهما كان

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
طالب حاتم مصطفى والد الطالبة مريم المقتولة في بريطانيا، السفارة البريطانية بالموافقة على التصريح بوقفة أمام السفارة البريطانية في القاهرة ضد الإجراءات الأمريكية المتعسفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء dmc"، أمس الخميس أنه يوجد تعتيم غير مبرر من الجميع الجهات المعنية بالتحقيق في واقعة قتل ابنتي مريم.

ووجه والد الضحية مريم رسالة قال فيها:"اعتذر لزوجتي والدة مريم لإصراري على استكمال القضية رغم ما تتعرض له من ضغوط رغم حزنها الشديد علي مقتل ابنتها

وشدد على انه لن نتنازل عن حق ابنتي مريم و نزاداد اصرارا علي الوصول للحقيقة.

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