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اقتصاد

الإسكان:تنفيذ 120 ألف "شقة" ضمن المليون وحدة بالمحافظات

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن ديوان عام الإسكان بالوزارة قام بالتواصل مع جميع المحافظات، لعمل حصر مساحات الأراضى المتاحة والمتوافرة والصالحة لإقامة المشروعات السكنية عليها، ودراستها، وبيان مدى ملاءمتها، وعمل المسوح المطلوبة وتحديدها، بالتعاون مع المحافظين، ومديريات الإسكان بالمحافظات.

وتابع، ذلك محاولة تحقيق أعلى استفادة من جميع مساحات الأراضى المتاحة، ومدى إمكانية توفير الخدمات، والمرافق (كهرباء – ماء – صرف صحى – غاز – تليفونات – غيرها)، حسب طبيعة كل موقع على حدة، وذلك ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمراحله المختلفة، والتي تعدت 120 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات حتى الآن، مما يُعد قيمة عقارية ممتازة، وانتصارًا كبيرًا على تحديات العمل بالمحليات.

ومن جانبه، أضاف المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، أن التنسيق مع المحافظات يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق طلبات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، موضحًا أن وزارة الإسكان لا تقتصر مشروعاتها على المدن الجديدة فقط، بل تمتد لتشمل جميع المحافظات، لتحقيق استدامة العمران، والربط بين الكيانات الحضرية فى مختلف درجاتها ومستوياتها، وتلبية احتياجات مواطنيها على قدر ما تتيحه البيئة المحيطة من امكانيات، لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.

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