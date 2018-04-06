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اقتصاد

الرقابة على الصادرات والواردات:عملنا لمدة 18 شهرا لتحسين مناخ الاستثمار

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:34 ص
اللواء إسماعيل جابر
اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردا
محمد يحيي
قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة عملت خلال عام ونصف بجدية لتحسين المناخ الاستثماري في مصر وتحسين وضعها التجاري داخليا وخارجيا موضحا أنها عملت بالمشاركة مع مصلحة الجمارك وهيئة الموانئ على تطبيق مشروع الشباك الواحد في مصلحة الجمارك.

وأشار على هامش فعاليات الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية السويسرية بعنوان " دور مصلحة الجمارك والهيئة العامة الصادرات والواردات خلال المرحلة الراهنة"،إلى أن التعديلات التشريعية في قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ييسر الإجراءات بشكل كبير.

وأوضح جابر، أن القيادة السياسية أصدرت توجيها بضرورة تطوير العمل بمنظومة الموانئ، ومؤكدا، صدور توجيهات محددة لكل جهة بضرورة وجود اللجان المركزية أن الهيئة قامت بوضع تصور لعدد المعامل المطلوب توافرها بمناطق الموانئ لسهولة التصدير والاستيراد وهو مشروع ذو تكاليف ضخمة تم إعداده وإرساله لمجلس الوزراء وجاري تطبيق المشروع في اقرب وقت.

ولفت، إلى أن هناك سعي لتفعيل القانون ١٠٦ الخاص بتوحيد جهات الفحص للرسائل الصادرة والواردة تحت مظلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا، أن هناك تطوير شامل للموقع الالكتروني للهيئة لتدشين مشروع الدفع الإلكتروني والذي تنفذه شركة اي فاينانس.

وأشار جابر، إلى أن شركات المراجعة التى تساعد الهيئة في التأكد من استيفاء الرسائل للشروط قبل فحصها من قبل الهيئة، مؤكدا، أنه تم تيسير الإجراءات لها فيما يخص الرسائل غير الغذائية، أما رسائل المواد الغذائية يتم فحصها بشكل كامل من جانب الهيئة.

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