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رياضة

ألفيس يتوج بلقب أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:02 ص
داني ألفيس
داني ألفيس
عمرو ابوبكر
قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن البرازيلي داني ألفيس انفرد برقم قياسي لم يحققه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح داني ألفيس ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بعد فوز فريقه بكأس الرابطة الفرنسية.

وجاء التتويج عقب فوز الفريق الباريسي على منافسه موناكو بثلاثية نظيفة.

وأشارت "آس" إلى أن تتويج سان جيرمان جعل ألفيس أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب الرسمية في تاريخ اللعبة.

وأضافت الصحيفة أن مدافع منتخب البرازيل أحرز خلال مسيرته الكروية حتى الآن 36 لقب "23 لقب مع برشلونة، ولقب مع فريقه البرازيلي باهيا، ولقبين مع باريس سان جيرمان، ولقبين مع يوفنتوس الإيطالي وثلاثة ألقاب مع البرازيل وخمسة ألقاب مع إشبيلية".

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