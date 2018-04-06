«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: موسى مصطفى موسى للسيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك..وتامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".. وأسامة سرايا: سد النهضة سينهار

تناولت برامج «التوك شو»، أمس، الخميس، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة والشخصيات العامة.. وإلى أبرز الفيديوهات والأخبار.



شاهد.. تعليق مصطفى بكري على الحوت الازرق لعبة الموت



قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن "دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تحرم المشاركة في اللعبة الإلكترونية الجهنمية" الحوت الأزرق"، لأن تلك اللعبة تتطلب من المشارك فيها إتباع بعض الأوامر والتعليمات وتنتهي بالانتحار".



وأكد " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تلك اللعبة خطيرة وتسببت في انتحار شباب كثر، ولا نريد أن نستدرج في مشاكل كبيرة تستهدف شبابنا تنتهي بالانتحار.



بكري لـ عماد الدين أديب: الإخوان انتهوا.. والمتعاطف معهم مثل من أطلق الرصاص



قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني تعليقا على تصريحات الإعلامي عماد الدين أديب، عن أهمية التحاور مع المتعاطفين مع جماعة الإخوان، إنه منذ عام 2013 ونحن امام مسلسل دموي في الشارع المصري وفوضى وحرق للمنشآت من خلال الكثير من العمليات الإرهابية بتخطيط جماعة الإخوان الإرهابية.



لافتا إلى أن الدولة المصرية مدت يدها إلى الإخوان في بداية حكم الرئيس السيسي، ولكنهم رفضوا وتآمروا على الدولة المصرية بهدف إسقاطها.



وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد": "لا يوجد ما يسمى بـ المتعاطفين مع الإخوان، لا يوجد أحد من المتعاطفين أدان العمليات الإرهابية المتكررة.. المتعاطف مع الإخوان شأنه شأن من يطلق الرصاص لإسقاط الدولة المصرية".



وتابع: "الإخوان حرضوا على قتل أفراد الشرطة والجيش، وجميعهم خونة وقتلة، وكل صامت على العمليات الإرهابية المتكررة قاتل مثل من حمل السلاح".



ووجه " بكري" حديثه للإعلامي عماد الدين أديب، قائلا:" أي فتح باب للمصالحة مع جماعة الإخوان محاولة لإحيائها من جديد في وقت إنتهاء تواجدهم على الأرض، متسائلا ماذا سنقول لأهالي وأسر الشهداء إذا تمت المصالحة مع الإخوان".



موسى مصطفى موسى لـ السيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك



قال موسى مصطفى موسى، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، رئيس حزب الغد، تعليقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه الشكر له، لأنه خاض الإنتخابات الرئاسية بشرف، إن كلمة الرئيس غيرت فكره، ولن يتركه وسيقف بجانبه لصالح مصر.



وأضاف مصطفى موسى في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد": "لدينا برنامج تنموي نسعى إلى تنفيذه مع الرئيس السيسي، لأن هذا الرجل ضحى بنفسه واتخذ قرارات في منتهى الصعوبة لصالح مصر".



وتابع: "سعيد بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتكاتف معه من أجل مصلحة مصر.. فهو يعتبر الشعب المصري هو حزبه، ولابد من تعاون الأحزاب من أجل مستقبل مصر والوصول لبر الأمان".



شاهد.. تعليق موسى مصطفى موسى على دعوات مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات



قال موسى مصطفى موسى، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، رئيس حزب الغد، إن تطبيق مد الفترة الرئاسية لـ6 سنوات، بيد الشعب المصري لأنه صاحب القرار.



وأضاف مصطفى موسى في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد": "كنت أرغب في أن تكون المدة الرئاسية 6 سنوات وليس أربع سنوات فقط".



وتابع: "نحتاج إلى أن تكون المدة الرئاسية 6 سنوات لاستكمال الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات، مع الإحتفاظ بالفترتين الرئاسيتين".



شاهد.. محمد الباز يفضح أيمن نور وقناة الشرق الإرهابية



قال الإعلامي محمد الباز، إن الإخواني الهارب أيمن نور، قام بفصل نحو 12 موظفا من فضائية الشرق الإرهابية، ثم حرض عليهم السلطة التركية ووصفهم بالإرهابيين الذين يحرضون على قتل رئيس الفضائية.



وأوضح الباز خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، أن هناك مجموعة من الشباب محتجزون في مقر القناة وينوي « أيمن نور » أن يسلمهم إلي الجهات التركية.



وأشار الباز، إلى أن الإخواني الهارب أيمن نور يتلقى تمويل بملايين الدولارات، ويعيش في أفخم الفنادق ويركب أغلى السيارات، وردد: «أيمن نور نصاب سياسي وسارق اموال موظفي قناة الشرق الإرهابية».



وأكد الباز، أن الإعلامي الإخواني معتز مطر، عبارة عن مخبر ينقل أخبار العاملين في الشرق إلي أيمن نور.



تامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا"



قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على الأحداث التي تجري في قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا ويرأسها الهارب أيمن نور، والخلافات التي طفت على السطح بين أيمن نور والعاملين بها، إن ما يحدث فى هذه القناة كان متوقعا، لأن ما بني على باطل فهو باطل.



وأضاف أمين، ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن قناة الشرق والقنوات الإخوانية بشكل عام تعمل على بث السموم في الشعب المصري وتكسير الهمم ونشر الشائعات واليأس فى الشعب المصري وضرب الثقة بين الجيش والشعب والشرطة والقضاء.



وتابع أمين: "النهارده أيمن نور طرد 12 من العاملين اللى اعتصموا، وابتدى بعض المطرودين من قناة الشرق يكشفوا المتداري، ما هما مكنوش شغالين عن اقتناع هما كانوا شغالين سبوبه، هما فكروا في كده انهم يبيعوا البلد كام شهر ولا كام سنه وبعدين يرجعوا ويتوبوا".



واستطرد أمين: "القناة دي بنيت على الكذب والافتراء والبهتان والخيانة ومستحيل تنجح أو تكمل، واصبروا كام يوم ولما تشوفوا اللى خلصت سبوبتهم اتفرجوا على الاعترافات اللى هتسمعوها الفترة الجاية، وهتلاقوا كل الغسيل القذر لهذه القنوات العملية ستطفو على السطح، ما شافوهمش وهما بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".



«استرداد الأراضى»: لجنة تقييم رباعية استرشادية لتحديد سعر الفدان



قال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، عضو اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن كل محافظ مفوض بالعمل من أجل قبول طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي.



وأضاف حلمي في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" على قناة " صدى البلد"، إن اللائحة التنفيذية نصت على تحديد أسعار مصاريف لجنة الفحص والمعاينة للأراضي التي يتم تقنينها، ولكن تقييم سعر الفدان يحدده لجنة التقييم الرباعية التي تعتبر استرشادية في المحافظات.



وتابع :" تلك اللجنة تعمل وفقا لأسس فنية متخصصة، وتحدد قرب الأرض من مصادر المياة والطرق الرئيسية، ومدى خصوبة التربة بالأرض، والتعرف على أسعار المزادات في المنطقة على الأراضي المجاورة لها".



نائب وزير المالية: «إحنا قاعدين في مكاتب وتكييفات لكن حاسين بالمواطن»



قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الاختلاف في وجهات النظر أمر وارد فالأب وابنه في كثير من الأحيان يختلفون في وجهات النظر ولكن هذا لا يعني القطيعة أو العداء بينهما.



وأضاف معيط، خلال حواره لفضائية "الحدث اليوم" أن مصلحة البلد حولها تناغم قوي وهو ما ساعد على عبور المرحلة الصعبة، فالأصعب والكارثي مر على خير رغم وجود صعوبات نعمل على تخطيها.



وقال معيط: "ممكن ناس تسمعني تقول الراجل ده بيقول كده عشان هو قاعد على مكتب ولا في غرفة مكيفة، ما يجي يشوف إحنا بنعاني إزاي ويشوف الظروف الصعبة، لكن لازم نبص على المشهد الكلي، فاضطراب المشهد الكلي أثر على المشهد الجزئي للمواطن، وظهر التضخم وارتفعت الأسعار، وإحنا بنحاول نظبط المشهد الكلي عشان يوصل الانضباط للمشهد الجزئي اللى بيعيشه المواطن".



وتابع معبط: «احنا قاعدين على مكاتب لكن مش منفصلين عن الشارع، ويمكن بتنقل من بيتي للشغل في عربية ومكتبي مكيف بس حاسين بالناس، وعندنا أمل كبير».



أسامة سرايا: سد النهضة سينهار



قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، أنه حضر مؤتمر القمة الأفريقي عام 2010 بباريس، والتقي بالرئيس الإثيوبي وقتها وقال له إنه يتمنى أن ينظر اليه الرئيس مبارك.. ويتمنى أن يكون علاقة قوية مع الجيش المصري.



وأوضح خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة»، علي فضائية « المحور »، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أن الإثيوبيين كانوا يشعرون ان مصر لا تهتم بهم على الإطلاق في قضية سد النهضة، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت تراهن على العمر الافتراضي للسد، حيث كانوا يتوقعون أنه لن يستمر طويلا.



وأشار سرايا إلى أن العمر الافتراضي لسد النهضة الاثيوبي في كل الحالات لن يتعدي 10 سنوات بسبب تعامد سقوط الأمطار عليه.



أسامة سرايا يكشف رأي « مبارك» في الانتخابات الرئاسية



قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن الشعب المصري لا يعرف الانتخابات في الماضي، وأكد أنه لهذا السبب دعا الرئيس السيسي المصريين للنزول إلى التفويض ثم الانتخابات الرئاسية.



وأضاف "سرايا"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه طالب في أحد المقالات بعدم إنشاء انتخابات مباشرة، لأن الشعب المصري لا يعرف الانتخابات، وتم مهاجمته بسبب ذلك.



وأشار "سرايا" إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قال: " الانتخابات المباشرة في مصر لا تصح .. في ناس ممكن بـ50 مليون دولار تغير حاكم مصر، يعني ثمن عشاء في لندن".



مخرجة الطريق إلى إيلات: "أجر محمد سعد 140 جنيه ولم أتخيله لمبي"



قالت المخرجة إنعام محمد على، إن مبالغة بعض نجوم السينما والدراما في الأجور التي يتقاضونها في الأعمال الفنية أمر غير طبيعي ومبالغ فيه، وسيتسبب في وقوف عجلة العمل وهم من سيتضرروا في النهاية.



وأضافت إنعام، في حوارها مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن أجرها كمخرجه في فيلم الطريق إلي إيلات 22 ألف جنيه، وحصل النجم عزت العلايلي على 23 ألف جنيه، وكان هذا اكبر أجر دفعه قطاع الإنتاج.



وأضافت إنعام، أن بعض الفنانين المشاركين في فيلم الطريق إلى إيلات كانت أجورهم مئات الجنيهات فقط، منهم الفنان محمد سعد –اللمبي- حصل وقتها على 140 جنيه فقط، وكان من أفضل أدواره التي قدمها في السينما، قائلة: "لم أتخيل أن يقدم الأدوار التي يقدمها حاليا أو يحصل على الأجور التي يتقاضاها".

