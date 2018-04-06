كريم فهمى والسبكى يتابعان «علي بابا» فى سينما سيتى ستارز

حرص الفنان كريم فهمى وحرمه والمنتج أحمد السبكى وحرمه ونجله على عمل جولات فى سينما سيتى ستارز للاطمئنان على إيرادات فيلم "على بابا" الذى يعرض حاليا فى السينمات، ومدى تفاعل الجمهور معه وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور فى السينما.



حقق الفيلم حتى الآن 2 مليون جنيه بعد طرحه منذ 9 أيام فى دور العرض السينمائى وحقق المركز الأول من ضمن الأفلام المعروضة معه فى نفس الموسم.



ويلعب كريم فهمى شخصية مختلفة عن الشخصيات، التى قدمها من قبل إذ يجسد دور "شخص انتهازى" يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة على حساب الآخرين، وفيلم "على بابا" يشارك فى بطولته بجانب كريم فهمى، أيتن عامر وأحمد فتحى ومحمد ثروت وصبرى فواز ودارين حداد ومنى ممدوح، ويعد العمل التعاون الثانى بين كريم والمنتج أحمد السبكى بعد فيلم "حسن وبقلظ"، الذى أخرجه وائل إحسان، وشارك فى بطولته على ربيع ويسرا اللوزى وعدد آخر من الفنانين.