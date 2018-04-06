صحيفة الحياة تبرز تفاصيل زيارة ولي عهد السعودية لفرنسا

نشرت صحيفة "الحياة" أن زيارة ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الاثنين والثلاثاء المقبل لفرنسا تدشن "شراكة استراتيجية جديدة" بين الرياض وباريس، وهي الزيارة الأولى له بصفة رسمية.



وأضافت الأوساط الفرنسية أن العلاقة بين فرنسا والسعودية استراتيجية، وتندرج الزيارة في رغبة البلدين في إعلان شراكة استراتيجية جديدة في ضوء رؤية ولي العهد السعودي الاقتصادية 2030.



وأشارت الصحيفة إلى أن باريس تتمنى أن يكون التعاون الفرنسي السعودي في إطار هذه الرؤية، وسيزور ولي العهد محطة "ستاسيون أف"، ويبحث الاستثمار في الطاقة المتجددة، وترغب فرنسا في المساهمة في تطوير هذه القطاعات في المملكة.



وكشفت المصادر للصحيفة أن الرياض ترغب في مشاركة فرنسا في مشروع كبير لتطوير منطقة في "العلي" بالسعودية، وتحوي موقعا مسجلا في "يونيسكو" كموقع عالمي، ومعروفة باسم مدائن صالح، وتعمل فرنسا منذ أشهر على مشروع تطوير هذه المنطقة سياحيا، وكذلك في تقنية المعلومات.



ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان رئيس الحكومة الفرنسية غدوار فيليب، ووزراء فرنسيين، ومأدبة عشاء يعدها ماكرون لولي العهد السعودي مساء الثلاثاء، وتسعى فرنسا بحسب المصادر الفرنسية للصحيفة إلى تعزيز الحوار مع السعودية حول أزمات وتهديدات المنطقة.