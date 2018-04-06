ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة الحياة تبرز تفاصيل زيارة ولي عهد السعودية لفرنسا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:33 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
قسم الخارجي
نشرت صحيفة "الحياة" أن زيارة ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الاثنين والثلاثاء المقبل لفرنسا تدشن "شراكة استراتيجية جديدة" بين الرياض وباريس، وهي الزيارة الأولى له بصفة رسمية.

وأضافت الأوساط الفرنسية أن العلاقة بين فرنسا والسعودية استراتيجية، وتندرج الزيارة في رغبة البلدين في إعلان شراكة استراتيجية جديدة في ضوء رؤية ولي العهد السعودي الاقتصادية 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس تتمنى أن يكون التعاون الفرنسي السعودي في إطار هذه الرؤية، وسيزور ولي العهد محطة "ستاسيون أف"، ويبحث الاستثمار في الطاقة المتجددة، وترغب فرنسا في المساهمة في تطوير هذه القطاعات في المملكة.

وكشفت المصادر للصحيفة أن الرياض ترغب في مشاركة فرنسا في مشروع كبير لتطوير منطقة في "العلي" بالسعودية، وتحوي موقعا مسجلا في "يونيسكو" كموقع عالمي، ومعروفة باسم مدائن صالح، وتعمل فرنسا منذ أشهر على مشروع تطوير هذه المنطقة سياحيا، وكذلك في تقنية المعلومات.

ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان رئيس الحكومة الفرنسية غدوار فيليب، ووزراء فرنسيين، ومأدبة عشاء يعدها ماكرون لولي العهد السعودي مساء الثلاثاء، وتسعى فرنسا بحسب المصادر الفرنسية للصحيفة إلى تعزيز الحوار مع السعودية حول أزمات وتهديدات المنطقة.

ترشيحاتنا

6 ألوان طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا

الأهلي يوافق على بيع عبدالله السعيد لأهلي جدة مقابل 3 ملايين دولار

"تايم": ولي العهد السعودي سيقلب الموازين بالشرق الأوسط

أسامة سرايا يكشف رأي « مبارك» في الانتخابات الرئاسية .. فيديو

نوال الزغبى تكشف عن حقيقة رفضها التمثيل أمام أحمد زكى

تامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".. فيديو

أستاذ كبد: هؤلاء المرضى ممنوعون من أكل الرنجة والفسيخ

النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو

خلافات أيمن نور والمفصولين من قناة الشرق تفضح الثورية المزعومة للإخوان

الإسكان:تنفيذ 120 ألف "شقة" ضمن المليون وحدة بالمحافظات

10 معلومات عن الراحلة لمياء السحراوى أرملة الفنان عادل أدهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو
شاهد..ملخص رباعية أرسنال في مرمى سيسكا موسكو بمشاركة النني
عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: موسى مصطفى موسى للسيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك..وتامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".. وأسامة سرايا: سد النهضة سينهار
نوال الزغبي: أنا امرأة حرة وحياتي العاطفية تحرج أطفالي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟