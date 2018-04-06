ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

6 ألوان طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
ريهام قدري
توجد مجموعة من التقاليد بكل مناسبة وفي شم النسيم معروف عنه المزين والملون الذي يقدم في هذه المناسبة.

وينتظر الأطفال حلول هذه المناسبة لتزيين البيض، ويمكنكم تلوين البيض من مطبخكم بعيدًا من الملونات الاصطناعية التي قد تكون مضرة بالصحة.

إليكم بعض المكونات التي بإمكانكم استعمالها:

- قشور البصل لتحول لون البيض إلى بني أو أصفر.

- أوراق الكرنب الأحمر أو الشمندر لتحويل لون البيض إلى اللون البنفسجي.

- أوراق الورود تلون البيض باللون الأحمر أو الزهري.

- الكركم لإعطاء البيض اللون الأصفر أو ذهبي خفيف والبابريكا لإعطاء البيض لونًا برتقاليًا خفيفًا

- القهوة إعطاء البيض اللون البني الغامق

- القرفة لتحويل لون البيض إلى ذهبي

وكل ما عليكم فعله هو غلي هذه المكونات كل على حدة بالماء ومن ثم نقع البيض في المزيج لدقائق عدة من أجل الحصول على بيض باللون الذي ترغبون به.

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد الباز يفضح أيمن نور وقناة الشرق الإرهابية

نوال الزغبي: أنا امرأة حرة وحياتي العاطفية تحرج أطفالي.. فيديو

رؤساء برلمانات قطر والسودان والجزائر يعترضون على إدانة تركيا ببيان الاتحاد البرلمانى

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

موسى مصطفى موسى: تلقيت تهديدات من الوكالات الأجنبية.. فيديو

تشيع جثمان أرملة عادل أدهم من السيدة نفسية غدًا

تعرف على أسعار الحج الجديدة والمستويات الأربعة.. فيديو

الأسيوطي يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري لم يحققه الأهلي والزمالك

10 معلومات عن الراحلة لمياء السحراوى أرملة الفنان عادل أدهم

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو
شاهد..ملخص رباعية أرسنال في مرمى سيسكا موسكو بمشاركة النني
عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: موسى مصطفى موسى للسيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك..وتامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".. وأسامة سرايا: سد النهضة سينهار
نوال الزغبي: أنا امرأة حرة وحياتي العاطفية تحرج أطفالي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟