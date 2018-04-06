6 ألوان طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

توجد مجموعة من التقاليد بكل مناسبة وفي شم النسيم معروف عنه المزين والملون الذي يقدم في هذه المناسبة.



وينتظر الأطفال حلول هذه المناسبة لتزيين البيض، ويمكنكم تلوين البيض من مطبخكم بعيدًا من الملونات الاصطناعية التي قد تكون مضرة بالصحة.



إليكم بعض المكونات التي بإمكانكم استعمالها:



- قشور البصل لتحول لون البيض إلى بني أو أصفر.



- أوراق الكرنب الأحمر أو الشمندر لتحويل لون البيض إلى اللون البنفسجي.



- أوراق الورود تلون البيض باللون الأحمر أو الزهري.



- الكركم لإعطاء البيض اللون الأصفر أو ذهبي خفيف والبابريكا لإعطاء البيض لونًا برتقاليًا خفيفًا



- القهوة إعطاء البيض اللون البني الغامق



- القرفة لتحويل لون البيض إلى ذهبي



وكل ما عليكم فعله هو غلي هذه المكونات كل على حدة بالماء ومن ثم نقع البيض في المزيج لدقائق عدة من أجل الحصول على بيض باللون الذي ترغبون به.