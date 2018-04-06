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أخبار العالم

الأمم المتحدة تشدد إجراءاتها لمنع إمداد الحوثيين بالأسلحة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:33 ص
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
شددت منظمة الأمم المتحدة من عمليات تفتيش السفن التي تصل اليمن، وذلك في إطار خطة جديدة للمنظمة لضمان عدم تهريب أسلحة للحوثيين.

وبحسب ما جاء في "رويترز" فإنه يتمركز مجموعة من المراقبين التابعين للمنظمة الدولية للرصد والتفتيش في 4 موانئ إقليمية (منها في جيبوتي وصلالة وغيرها) لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن.

ومن جانبه، قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، للصحافيين في جنيف إنه اجتمع مع مدير اللجنة وفريقه في الرياض، واتفقوا على تحسين القدرات وتعزيزها.

وكشف أن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من أربعة إلى 10 مفتشين ومراقبيها من ستة إلى 16 مراقبًا وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.

من جهته، أكد الفريق الذي يساعد منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي لوكالة "رويترز" اليوم الخميس اتخاذ هذه الخطوات لزيادة عدد المراقبين والمفتشين واستخدام معدات فحص.

يذكر أن اللجنة تقوم بتفتيش السفن التجارية وسفن المساعدات المتوجهة إلى الموانئ الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى.

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