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فن

شاهد.. صورة من كواليس كليب عاصى الحلانى الجديد بالقاهرة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
انتهى الفنان اللبنانى عاصى الحلانى منذ أيام من تصوير كليب جديد بعنوان "نسايم الحرية" .

ونشر عاصى على صفحته على الفيس بوك صورة جديدة من الكواليس والتى جمعت بينه وبين المخرج جميل المغازى ومدير أعماله شريف ضياء وشقيقه وليد الحلاني .

من المعروف أن أغنية " نسايم الحرية " مهداة إلى مصر عقب نجاح إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية وفوز الرئيس السيسى .

واختار عاصى الحلانى والمخرج جميل المغازى تصوير الكليب داخل قلعة صلاح الدين وبعض الأماكن الأثرية فى مصر، بالإضافة إلى تصوير بعض المشاهد على كورنيش النيل، وداخل إحدى المراكب النيلية، وذلك لإبراز المعالم السياحية فى مصر، ومدى جمال الأماكن الأثرية فى مصر.
شاهد.. صورة من كواليس كليب عاصى الحلانى الجديد بالقاهرة

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