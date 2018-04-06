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محمد السيد صالح يعلن انتهاء علاقته برئاسة تحرير «المصري اليوم»

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:38 ص
الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد السيد صالح
أكد الكاتب الصحفي محمد السيد صالح أنتهاء علاقته فعليا بمنصب رئيس تحرير المصري اليوم، وأن تلك رغبته التي نقلها للإدارة قبل 3 أيام تقريبا، وأن المصري اليوم ستبقي الجريدة بيته الكبير الذي فيه عاش أحلي أيام عمره .

وأضاف أنه تعلم من شباب ومخضرمي الصحيفة أكثر مما تعلم فى الجامعة وأنه سبيقي كاتبا فيها فخور بما انتجه وما انتج زملائه معه خلال الفترة الماضية .

وكتب محمد السيد صالح عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «للتوضيح وردا على استفسارات الأصدقاء والزملاء، انتهت فعليا علاقتي بمنصب رئيس تحرير المصري اليوم . هذه هي رغبتي وقد نقلتها للإدارة قبل ثلاثة أيام تقريبا .. ستبقي الجريدة بيتي الكبير فيها عشت أحلي أيام عمري . تعلمت من شبابها ومخضرميها أكثر مما تعلمت فى الجامعة . فيها أصدقاء عمري فى كل الأقسام ومن كل الأعمار . سأبقي كاتبا فيها ما دام فى الأجواء قدر من الهواء النقي . فخور بكل ما انتجت وما انتج زملائي معي . فخور بـ 14 عاما عملت بها هنا . فخور ب 1000 مانشيت وأنا رئيس التحرير» .


وكانت قد قررت إدارة جريدة المصري اليوم إنهاء تكليف محمد السيد صالح كرئيس تحرير للجريدة على أن يستمر كاتبا رئيسيا للرأي في الجريدة مع احتفاظه بدرجته المالية الحالية، اعتبارا من 4 ابريل الحالي.

وتمنت إدارة المؤسسة في خطاب قرار انهاء التكليف النجاح لرئيس التحرير في خطواته المهنية المقبلة.
محمد السيد صالح يعلن انتهاء علاقته برئاسة تحرير «المصري اليوم»
محمد السيد صالح يعلن انتهاء علاقته برئاسة تحرير «المصري اليوم»

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