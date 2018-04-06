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طريقة عمل شوربة الشوفان للريجيم

الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
ريهام قدري
إذا كنت تتابعين أحد الأنظمة الغذائية وتودين تناول شوربة شهية يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل شوربة الشوفان للريجيم:


مقادير عمل شوربة الشوفان للريجيم:
حبة بصل مفرومة

فص ثوم مهروس

كوب لحم مقطع قطع صغيرة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة ليمون مجفف بودرة

حبة طماطم مفرومة

ملعقة طعام معجون طماطم

ثلاث ملاعق طعام كزبرة مفرومة

أربع أكواب ماء

أربع ملاعق طعام شوفان

حبتين ليمون مجفف

طريقة تحضير
نحمر البصل والثوم ثم نضيف لهم اللحم ثم البهار ونقلب ثم نضيف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم والكزبرة ونصب الماء ونترك الخليط يغلي جيدا ثم نضربه بالخلاط ونعيده للقدر ثم نضيف الشوفان والليمون المجفف ورشة كزبرة وملح ونتركهم على نار هادية حوالي عشر دقائق وتقدم

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