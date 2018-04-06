تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

قال تامر بدوي، المحلل الرياضي، إن حسني عبد ربه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تألق بشكل كبير مع فريقه في المباراة الأخيرة أمام الزمالك، وبدا أصغر من عمره الحقيقي بعشر سنوات.



وأضاف بدوي خلال تصريحاته في برنامج حصاد الأسبوع الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد المذاع على فضائية دي ام سي سبورتس، أن حسني عبد ربه يمثل قائدًا للفريق وليس مجرد لاعب.



وأشار إلى أن عبد ربه يتسم بالتركيز الشديد في المباريات، ولديه خبرات رياضية رائعة، تؤهله الى الانضمام الى منتخب مصر في مونديال روسيا 2018.

