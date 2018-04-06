نوال الزغبى تكشف عن حقيقة رفضها التمثيل أمام أحمد زكى

تستضيف الإعلامية آلاء لاشين اليوم الجمعة الفنانة نوال الزغبي في برنامج قالوا وقلنا علي شاشة القناة الأولي بالتليفزيون المصري في العاشرة والنصف مساء .



وتطرح الاء العديد من التساؤلات علي الزغبي التي تتحدث عن الانذال في حياتها وعن الكذب، وتعترف بسرقتها للمرة الأولى والأخيرة وأول صفعة على وجهها تأخذها في حياتها.



كما تحدثت أيضا نوال خلال الحوار عن أكثر الصفات التي تكرهها في الرجل، وكشفت أيضا عن رفضها التمثيل أمام أحمد زكي، بالإضافة إلى حديثها عن وقوعها ضحية لعمليات التجميل.

