هاني الناظر يوضح حقيقة كريمات التجاعيد المباعة بالأسواق

يقول الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من الطبيعي تظهر التجاعيد على وجوهنا نتيجة قلة الدهون والكولاچين في الجلد وتحدث للانسان مع نهاية الثلاثينيات وأوائل الأربعينات.



وأضاف: من غير الطبيعي أنها تظهر في العشرينات او بداية الثلاثينيات وقد نسميها التجاعيد المبكرة وقد يكون لها أسباب عديدة وهي :أسباب وراثية، قلة شرب المياه، التغذية الغير صحيحة او نتيجة التعرض المباشر للشمس بصورة مستمرة نتيجة التدخين، كثرة استخدام مستحضرات التجميل خاصة الأنواع الرديئة، التعرض للتوتر والشد العصبي فترات طويلة.



وأشار الناظر إلى أن الوقاية من ظهور التجاعيد من خلال الحرص على شرب ثلاثة لتر مياه يوميا علي الأقل وعدم الإكثار من مستحضرات التجميل والتعرض للشمس فترات طويلة مع ضرورة أكل السلطة الخضراء والفاكهة الطازجة باستمرار والبعد عن التوتر.



وأكد على عدم وجود كريمات تمنع ظهور التجاعيد او تعالجها اذا ظهرت بالفعل حيث انها تعتبر جميعها دعاية وهمية في حين ان هناك اكثر من وسيلة مثل التقشير والليزر والحقن بالبوتوكس والفيللر حسب نوع وشكل التجاعيد .