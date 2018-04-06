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بنات البلد

حل سحري للنحيفات للحصول على قوام مثالي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:04 ص
صدى البلد
ريهام قدري
إذا كنت تعانين من النحافة وتحاولين بشتى الطرق زيادة وزنك والحصول على وزن مثالي ، تعرفي على وصفة الدكتورة ولاء أبو الحجاج خبيرة التغذية خلطات السمسم لزيادة الوزن.

المكونات: كوب من السمسم.
أربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم. أربع ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:

يحمص السمسم على النار حتى يتحول لونه إلى الذهبي. يُوضع في المطحنة الكهربائية، ويضاف له السكر، ويخلط جيدًا. يضاف العسل إلى المزيج، ويحفظ في وعاءٍ زجاجي داخل الثلاجة. يؤكل اربع معالق من المزيج يوميًا، منها أتنين علي الريق وملعقتين قبل النوم، ويفضل شرب كوبٍ من الحليب بعده.

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