مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية:مصر تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 10.4% خلال 2019/2018

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن مؤشرات الاقتصاد المصرى شهدت تحسنا خلال الأربع سنوات الاولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.



أضاف السيد ، أن الاحتياطى النقدي للبلاد ارتفع من 15.5 إلى 42.2 مليار دولار فضلا عن تحسن التصنيف الأئتمانى لمصر من (CCC-) إلى (BB) مع نظرة مستقبلية إيجابية



وفيما يتعلق بمعدلات البطالة ، أكد السيد أن الإحصائيات تظهر انخفاض معدل البطالة فى مصر من (13.8%) إلى (11.3%) بفارق (2.5%) وتستهدف الدولة المصرية خلال الموازنة العامة خلال العام المالى القادم 2018/ 2019 خفض معدل البطالة الى 10.4%.



وأشار إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الأربع سنوات بشكل كبير من 4.2 الى 8 مليار دولار) سنويا نظرًا لتوافر البيئة والمناخ للإستثمار الجيد داخل مصر، فضلا عن زيادة معدلات النمو التى سجلت نحو (4.3%) خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2017 ،ومن المتوقع أن يزيد خلال الموازنة القادمة (2018-2019)ليسجل (5.5%)، بالإضافة الى الانخفاض التدريجى لمعدلات التضخم نظرًا لسياسات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه المصرى حتى وصل إلى (13.5%) فى فبراير 2018 ، وصل التضخم لذروته فى يوليو 2017 ليسجل (33.5%).



وأوضح السيد ، أن مصر تقدمت عدة مراكز في تقرير التنافسية العالمية حيث تم تنفيذ عدة إصلاحات لتحسين إمكانية الحصول على الائتمان وتأسيس الشركات والحصول على التراخيص.



وكان مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أعد دراسة استعرضت المشروعات التنموية و المؤشرات الاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال الأربع سنوات الماضية "الفترة الرئاسية الأولى لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.