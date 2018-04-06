ترامب: لا أعلم شيئا عن أموال دفعها المحامي الخاص بي لممثلة أفلام إباحية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه لا يعلم شيئا عن 130 ألف دولار دفعها محاميه الشخصي إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لعدم الإفصاح عن لقاء جنسي تقول إنه جمعها بترامب.



وفي أول تعليقات علنية بشأن مزاعم دانيالز قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه لا يعلم من أين أتى محاميه مايكل كوهين بالأموال التي دفعها لدانيالز. وقال كوهين إنه دفع الأموال من جيبه الخاص.



وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يعلم مصدر الأموال "لا، لا أعلم".



كانت دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد قد رفعت دعوى قضائية ضد كوهين الشهر الماضي تطلب فيها إنهاء الاتفاق الذي وقعته في أكتوبر تشرين الأول 2016 والذي يطالبها بالتزام الصمت مقابل الأموال التي دفعها.



ونفى البيت الأبيض أن الرئيس ربطته علاقة جنسية مع ممثلة الأفلام الإباحية.