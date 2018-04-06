بنما تقول إنها ستسحب سفيرها من فنزويلا

قالت حكومة بنما أمس الخميس إنها ستسحب سفيرها من فنزويلا وطلبت من الدولة العضو بأوبك والتي تعاني أزمات أن تسحب سفيرها من بنما أيضا مما يعكس تصاعد حدة التوتر بين البلدين.



وقالت بنما في بيان صدر مساء الخميس إن هذا التحرك يأتي ردا على قرار فنزويلا وقف العلاقات التجارية مع عدد من المسؤولين والشركات في بنما بسبب تورط مزعوم في غسل أموال.



وأدرجت بنما الشهر الماضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على قائمة المواطنين الفنزويليين الذين تعتبرهم مصدر "خطورة كبيرة" فيما يتعلق بغسل الأموال.