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منوعات

حملة "# 30_ثانية_لجمالك" تحقق نجاحا كبيرا عبر السوشيال ميديا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:12 ص
صدى البلد
حققت حملة #30ثانية_لجمالك نجاحا كبيرا خلال أيام قليلة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تابعها ما يزيد عن 600 ألف شخص خلال ساعات من انطلاقها منذ بداية الأسبوع .

وقال مصطفى زاهر مسئول الحملة بالشركة الراعية، إن الحملة تهدف لتقديم النصائح الطبية و التجميلية في مختلف العناوين التي يبحث عنها الجميع، وذلك خلال وقت قصير كما هو موضح في عنوان الحملة.

وأضاف زاهر أنه يتم اختيار موضوعات مختلفة عن التجميل والعناية بالبشرة و الشعر والطرق المثلى للحصول على قوام صحي بأبسط الطرق عن طريق الاهتمام بالغذاء الصحي واختيار منتجات العناية بالبشرة بدقة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق الحملة عبر قنوات إم بي سي، حيث يقدم عدد كبير من الأطباء المتخصصين المعلومة الطبية الدقيقة للجمهور المستهدف، لافتا أن الدكتورة رحاب وهبة أخصائية الجلدية والتجميل الحاصلة على البورد الأمريكي و الأوروبي والسبق في العديد من الأبحاث التي تخص الحقن التجميلي كانت في صدارة مقدمي النصائح الطبية حيث تناولت مشكلة حب الشباب وآثار الندبات المترتبة على حب الشباب التي يعاني منها قطاع عريض مشيرة إلى أن وسائل العلاج تتم بإزالة التليفات بين طبقات الجلد تحت تأثير البنج الموضعي أو عبر استخدام تقنية الليزر الفركشنال أو البلازما لتحفيز الكولاجين للحصول على أفضل النتائج ثم تناولت مشكلة الهالات و طرق علاجها باحدث التقنيات و الطرق.

وتلاها د.خالد الشقنقيري أستاذ بكلية الطب ودبلوم الحقن التجميلي الأمريكي والذي تناول مشكلة التهاب العصب السابع حيث يعتقد الكثيرين أنه ليس لها علاج ويعيشون بألم نفسي وانطواء عن المجتمع لاعتقادهم أن آثار الإصابة بالعصب السابع لابد ان يعيشوا بوجه غير متماثل طوال عمرهم في حين أن العلم الحديث يقدم لهم أفضل وأكثر الحلول الآمنة.

وأعقب الشقنقيري، دكتور ماجد عشقي وهو من أفضل الأطباء السعوديين، تناول تخصص دقيق جدا ومن التخصصات النادرة في مجال التجميل حقن الخلايا الجذعية المستخلصة من الدهون الذاتية .

ومازال أمام الحملة الكثير من الموضوعات والتخصصات وللمعلومات التى تهدف إلى تصحيح معلومات المشاهد الطبية بطريقة بسيطة وسهلة .

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