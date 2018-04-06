8 علامات خطيرة تنذرك بمشاكل فقر الدم

قد ترتبط بعض الأعراض مشاكل فقر الدم، مثل التعب ، والضعف ، وصعوبة في التفكير بوضوح، ولا يعرف كثير من الناس عن أبرز العلامات التي تشير إلى فقر الدم ، وعلى الرغم من أن فقر الدم يتسبب فيه نقص الحديد، مما يتسبب في أمراض خفية، حيث يحتاج جسمك إلى الحديد.



ولا يمكن صنع خلايا الدم الحمراء السليمة، بدون وجود الحديد ، وعندما يعاني جسمك من صعوبة في تكوين خلايا الدم، لذا يمكن أن يتسبب فقدان الدم أثناء دورة الطمث في مضاعفات، حيث إن النزيف هو أحد أبرز أسباب نقص الحديد ، لأنه عندما تنزف تفقد خلايا الدم الحمراء التي تحتوي على الحديد، وهناك ثمانية علامات تحذرك من فقر الدم، وتشمل:



1- التعب

وفقا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم ، فإن " الأعراض الأكثر شيوعًا لجميع أنواع فقر الدم هي التعب، ويحدث التعب لأن الجسم لا يحتوي على ما يكفي من كرات الدم الحمراء لنقل الأكسجين إلى أجزاء عديدة. "



ويشعر الكثير من الناس بالتعب لعدد من الأسباب: الإجهاد ، المرض ، الأمراض الأخرى، ولكن التعب الذي يشعر به الأشخاص المصابون بفقر الدم هو مختلف كثيرًا عن التعب الذي قد يشعر به المرء بعد نوم ليلة مضطربة، حيث أن الأشخاص المصابون بفقر الدم غالبًا ما يبلغون عن الشعور بالإرهاق طوال اليوم.



2- أغشية شاحبة:

تعتبر الأغشية المخاطية فوق العينين مؤشرا عظيما على ما إذا كان الشخص يعاني من فقر الدم أم لا، لتحديد موقعه ، ابحث عن خط الماء الموجود أعلى خط الرموش السفلي، هذا هو منطقة مليئة بالأوردة ، ويجب أن يضخ الدم السليم من خلالهم. إذا كان خط المياه أسفل رموشك السفلى يبدو باهتًا للغاية، فقد يكون هذا علامة على عدم حصولك على كمية كافية من الدم، وبالتالي فأنت مصاب بفقر الدم.



3- صعوبة في التقاط أنفاسك:

" معظم الأشخاص المصابين بفقر الدم غالبا ما يشعرون بضيق التنفس أثناء ممارسة النشاط البدني لأن الدم لا يستطيع توفير الأكسجين المتزايد الذي يحتاجه الجسم، وهكذا ، فإنهم يتنفسون بسرعة وبعمق في جهد لا إرادي لمحاولة زيادة كمية الأكسجين في الدم، لذلك إذا صعدت السلالم لفترة قصيرة ، أو إذا كنت تشعر بأنك لا تستطيع التقاط أنفاسك بعد تمرين قصير ، فهذا دليل على أن جسمك لا يحصل على الأكسجين الذي يحتاجه، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الدوخة والشعور بالدوخة هي علامات تدل على أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين عبر خلايا الدم.



4- القلق:

إذا كنت تعاني بالفعل من اضطراب القلق ، فقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان هذا ينطبق عليك أم لا، ومع ذلك ، إذا كنت قد قمت مؤخرا بتطوير أعراض القلق مثل قلب السباق ، قد يكون فقر الدم هو السبب في ذلك، حيث أن دمك يضخ بقوة أكبر وأسرع ، محاولا الحصول على المزيد من الأوكسجين، مما ينتج عن الشعور بمشاعر القلق مع عدم وجود أفكار قلقة.



5- تنميل في الأطراف:

يحتاج جسمك إلى الحصة حيث يذهب الدم في الأعضاء للوصول إلى أجزاء أهم جسمك، لذلك ، وفي حالة نقص الدم السليم للاستخدام ، قد يبدأ جسمك في استخدام الدم الذي يذهب إلى ذراعيك واليدين والساقين والقدمين من أجل الحفاظ على كمية كبيرة من الدم في أجزاء أخرى من الجسم، وهذا يعني أنك من المحتمل أن تختبر بعض التنميل في أطرافك.



6- الصداع:

يصاب الجميع بالصداع من حين لآخر ، لذا لا يشير الصداع بحد ذاته إلى فقر الدم، ومع ذلك ، إذا تم فحص الأعراض الأخرى في القائمة ، وكنت تعاني أيضًا من الصداع المتكرر دون أي راحة من مسكنات الألم ، فقد ترغب في زيارة الطبيب والحصول على اختبار لفقر الدم، حيث يمكن أن يكون الصداع ، إلى جانب الأعراض الأخرى علامة على أن جسمك لا يحصل على كمية كافية من الأوكسجين والدم في الأماكن التي يحتاج إليها.



7-عدم انتظام فترات الطمث:

وفي النساء ، يمكن أن يكون سبب فقر الدم من الأورام الليفية الرحمية ، والتي تقع داخل تجويف الرحم، وهذه الأورام الليفية غالبًا ما تكون سببًا لفترات طويلة مؤلمة جدًا، لذا يجب على النساء اللواتي لاحظن وجود عدم انتظام في فترات الطمث ، وكذلك حدوث تشنجات أكثر شدة من المعتاد والتشنجات المؤلمة ،على التحدث إلى طبيبك.



8- مشكلة في التركيز:

الأشخاص الذين يشعرون بأنهم يواجهون مشكلة مفاجئة في الحفاظ على أفكارهم، وتركيزهم ، وتذكرهم للأشياء قد يواجهون ذلك لأنهم يعانون من الانخفاض في " مستويات الحديد والذي يمكن أن يكون له تأثير على أداء العمل ، والقدرة على التركيز ".