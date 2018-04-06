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رياضة

استقالة رئيس اتحاد الاوقيانوس لأسباب شخصية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:12 ص
ديفيد تشونج
ديفيد تشونج
رويترز
قال اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم إن رئيسه ديفيد تشونج قدم استقالته لأسباب شخصية اليوم الجمعة.

وتولى تشونج، نائب رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) منذ سبتمبر ايلول، رئاسة الاتحاد في 2011.

وقال الاتحاد في بيان "ديفيد تشونج استقال من منصبه بأثر فوري.

"اتخذ تشونج الذي كان رئيسا للاتحاد منذ 2011 قراره بعد مشاورات طويلة وأشار إلى أنه لأسباب شخصية".

وتجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد في الثامن من أبريل نيسان.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الاتحاد.

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