القاهرة للدراسات الاقتصادية:الدين العام والصادرات المصرية أهم التحديات خلال الفترة القادمة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن هناك العديد من الملفات والتحديات التى ستواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأربع سنوات القادمة.



أضاف السيد ، أن المركز أعد دراسة تتضمن بأهم الملفات الاقتصادية التي ستكون على مكتب الرئيس وتتمثل فى مقدمتها" الدين العام" الذي بلغ نحو مبلغ 3,4 تريليون جنيه مصرى تمثل 95% من الناتج القومي وتضاعف هذا الدين 4 أضعاف تقريبا خلال السبع سنوات الماضية منذ ثورة يناير 2011 ويعتبر تفاقم هذا الدين مشكلة كبيرة أمام الاقتصاد المصرى ، من المتوقع أن يتم سداد 420 مليار جنيه فوائد خدمة الديون خلال الموازنة القادمة 2019/2018، أى ما يمثل 45% من إجمالى إيرادات الدولة البالغ قيمتها 980 مليار جنيه سيتم إستخدامها فى الدين.



أشارت الدراسة، إلى خدمة الدين والفوائد تمثل أكثر من 35% من إجمالى مصروفات الدولة المصرية فى موازنة 2018/ 2019 والبالغ قدرها 1412 مليار جنيه، بالإضافة إلى حجم الديون الخارجية تمثل 80 مليار دولار ويمثل ملف الدين العام للدولة المصرية أهمية خاصة لذا لابد من اتخاذ إجراءات لمواجهة إجمالى الديون وفض التشابك بين الهيئات الحكومية في مسألة الدين العام.



أوصت الدراسة بعدة إجراءات لمواجهة هذا التحدى تتمثل فى مبادلة الأصول غير المستغلة، قيام البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة لتقليل حجم الدين الداخلى وبالفعل قام "المركزى"مؤخرا بتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% في آخر اجتماع للجنة السياسات والفوائد المستحقة عليه وتشكيل لجنة لإدارة الدين الداخلى.



وكذلك تحديد حجم اصل الدين والفوائد المستحقة عليه وعمل تسويات لتخفيض حجم الديون مع البنوك المصرية مع إمكانية السداد العيني لجزء من هذه الديون.



أضافت الدراسة ،أن ملف الصادرات المصرية يعد من أهم الملفات التى يجب أن يأخذ حيز كبير من خلال وضع استيراتيجية لزيادة الصادرات المصرية من 22 مليار دولار حاليًا إلى 50 مليار دولار سنوياُ اعتماد على الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر وعلى رأسها الكوميسا ، فتح أسواق جديدة فى إفريقيا ودول شرق أسيا وأمريكا الجنوبية، الاستفادة من تدنى وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار



أكدت الدراسة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد أدوات الدولة ابهامه لمواجهة شبح البطالة إذ مازالت البطالة شبح يهدد كثير من الشباب والأسر المصرية والاهتمام بالقطاع يساعد على امتصاص البطالة حيث قامت الدولة خلال السنوات الأربع الماضية باتخاذ عدة إجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التشريعات والقوانين فضلا عن مبادرة الرئيس / عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات بـ 200 مليار جنيه بفائدة 5 و 7% وإعطاء مزايا وحوافز وضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017 وانشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابع لوزارة الصناعة والتجارة، إلا إننا ما زالنا ننتظر المزيد من خلال وزارة أو هيئة منفصلة وليست تابعة لوزارة الصناعة والتجارة تكون مسئولة عن التمويل والتدريب والتسويق والتراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وأوضحت الدراسة أن الاقتصاد غير الرسمي أحد أكبر التحديات التى تواجه الدولة حيث يمثل نسبة لا تقل عن 50% من الاقتصاد الكلي وفقًا للإحصائيات وهو اقتصاد بعيد عن رقابة وإشراف الدولة وله الكثير من المخاطر والسلبيات على الدولة والمجتمع والبيئة والعاملين به ، ولابد من اتخاذ إجراءات جادة نحو ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.



وذكرت الدراسة أن تنمية سيناء لم تعد رفاهية بل أصبحت حاجة ملحة لمواجهة الإرهاب فعملية سيناء الشاملة 2018 والعمليات السابقة لها الهدف منها هى مواجهة الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية للإرهابيين ومنع وقطع خطوط الإمداد لهم برًا وبحرًا وهذا مطلوب فلا يمكن لإقامة تنمية حقيقة داخل سيناء فى ظل وجود الإرهاب بهذا الشكل.



وأضافت:تعتبر عملية سيناء الشاملة 2018 عملية شاملة لمواجهة الإرهاب الأسود ومقاومته تمهيداٌ لإقامة تنمية شاملة فى المرافق ومشروعات البنية التحتية وإقامة شبكة طرق ومشروعات تنموية داخل سيناء وعلى الأخص شمال سيناء ولعل (انفاق سيناء) بداية لتنمية سيناء حيث يتم ربط شرق القناة بغربها ودمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين ولاشك أن تنمية سيناء ستؤدى إلى كثير من الأهداف المرجوة لعل أهمها دعم البعد الأمنى والسياسى للحدود وتحتاج تنمية سيناء إلى 275 مليار جنيه مصرى على الأقل لإقامه مشروعات بنية تحتية وشبكة ربط طرق جيدة ،مدن ومجتمعات عمرانية ،وإقامة وحدات سكنية لأهالى سيناء و مشروعات تنموية داخل سيناء لجذب الاستثمار



ومن ثم على الدولة المصرية خلال الأربع سنوات القادمة الاهتمام المطلق بهذا الملف والبدء فى تنفيذ خطط التنمية داخل سيناء بخطوات سريعة لمواجهة تدمير الإرهاب بالتعمير.



ولا شك أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه الرغبة والإرادة الحقيقية لتنمية سيناء بشكل متميز خلال الأربع سنوات القادمة وستكون خطة وملف تنمية سيناء على رأس أولوياته



ونوهت الدراسة، الى ملف اتساع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الإجتماعية اذ قامت الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية من خلال وزارات التضامن الاجتماعى، التموين والمالية بجهد كبير لمواجهة آثار سياسيات الإصلاح الاقتصادى والوقوف بجانب الأسر المصرية من خلال عدة برامج اجتماعية الغرض منها تقديم الدعم للأسر المصرية قدر المستطاع من خلال :برنامج تكافل وكرامة الذى يخدم حاليًا أكثر من 2,3 مليون شخص، زياده مخصصات التموين للفرد من 21 جنيه الى 50 جنيه الذى يخدم أكثر من 75 مليون مواطن مصرى ، رفع نسب ومبالغ معاش الضمان الإجتماعى والتوسع ليستفيد منها حوالى 1,6 مليون مواطن مصرى، تقديم برنامج ( أطفال بلا مأوي) من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم وعدة برامج أخرى تقدمها وزارة التضامن الإجتماعى لخدمة المواطنين فضلا إن زيادة الأعباء العائلية المخصومة من إيرادات ورواتب الموظفين العاملين بالدولة والقطاع الخاص واستهدفت شبكة الضمان الاجتماعى كبار السن الذين لا يحصلون على معاش وذوي الإحتياجات الخاصة والمرأه المعيلة التى ليس لديها دخل ثابت واستطاعت هذه الشبكة تقديم دعم نقدى مباشر وعيني



لكن لا شك أن هذا الملف يحتاج لمزيد من الدعم وزيادة المخصصات المقدمة للموطنين والأسر والتوسع فى ( تكافل وكرامة) وتقديم الدعم النقدي والعيني لمواجهة آثار التضخم والغلاء الموجود فى مصر كما يحتاج المجتمع لتقديم دعم للأسر متوسطة الدخل ( الطبقة المتوسطة) التي بدأت تنخفض وتتقلص وتحتاج هذه الطبقة لرعاية من نوع آخر تتمثل فى تحسين الخدمات المقدمة لها من شبكة مواصلات عامة جيدة ،تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة لذويهم، تفعيل حماية حقيقة للمستهلك ورقابة على الاسواق، زيادة الإعفاء الضريبي على دخولهم من خلال زيادة الأعباء العائليه وتقليل ضريبة المرتبات ( كسب العمل) مع زيادة فرص التوظيف وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وأكدت الدراسة أن الطبقة المتوسطة بحاجة ماسة لإعادة النظر فى التعامل معه حيث انها محرك رئيسى للسوق فى أى دولة فيجب الحفاظ عليه.



وتأتى الخدمات الصحية والتعليمية كتحدى أخرى خلال السنوات الاربع القادمة وذلك لحاجة المجتمع الماسة الى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين وعلى الدولة الاهتمام بهذين الملفين بشكل خاص لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية والخدمات التعليمية للمواطنين وقد اتخذت الدولة عدة خطوات تتمثل فى المحددات الدستورية التى تحدد حجم الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي بحد ادني( 10% ) من اجمالى الناتج القومي بنسب محددة للأنفاق على مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى طبقا للدستور المصري ، حيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة، ونسبة لا تقل عن 4% للإنفاق على التعليم، ونسبة لا تقل عن 2% للإنفاق على التعليم الجامعى ونسبه 1% للبحث العلمي



وكذلك قانون التامين الصحي الذى اقره مجلس النواب في نهاية (عام2017 ) والذى من خلاله سيكون هناك خدمات صحية تقدم للمواطنين ومظلة تأمين صحي تخدم كافة المواطنين في كل المحافظات المصرية.



ويحتاج هذا الملف الى عدة خطوات تتم من خلاله التوسع في الانفاق على الخدمات الصحية والتعليمية ومساندة القطاع الخاص بشكل ايجابى وفعال في هذه المنظومة ووضع خطه لتطوير التعليم بمصر في ضوء استراتيجية (2030 ) للتنمية المستدامة،الزام شركات القطاع الخاص بالمسئولية الاجتماعية والانفاق في هذه المجالات بشكل موسع ،تعظيم مشاركة مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى لتمويل ودعم هذه المشروعات.



وتعد هذه الملفات اهم التحديات التى توجهها الدولة المصرية بالاضافة الى المشروعات التنموية التى تتبنها الدولة المصرية والتى يتم العمل فيها على قدم وساق منذ اربع سنوات ولا شك ان السنوات الاربع القادمة ستكون جنى لثمار هذه المشروعات التنموية مما ينعكس أثره على تحسين احوال المواطن المصرى وانخفاض معدلات التضخم واستكمال بناء الدولة المصريه بشكل عام .

