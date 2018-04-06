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أخبار البلد

الأمير محمد بن سلمان يكشف عن جماعة بالمملكة أخطر من «الإخوان»

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:35 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية صنفت جماعة الإخوان  كجماعة إرهابية منذ سنين.

وأضاف ولي العهد السعودي، في لقاء مع مجلة "تايم" الأمريكية، أن المملكة لديها من هم أكثر خطرا من الإخوان، وهم السروريين والذين ينظرون للأمور بشكل أكثر تطرفا من الإخوان في الشرق الأوسط.

وتابع قائلا: "هناك العديد من الأفلام الوثائقية التي شاهدناها حول العالم والتي تصف السروريين بالوهابيين، نحن في الحقيقة نصفهم بالسروريين في السعودية. هؤلاء أعلى بدرجة من الإخوان، حيث إنهم ينظرون إلى الأمور من منظور أكثر تطرفا في الشرق الأوسط. فنحن لدينا جماعة الإخوان  ومن ضمنهم السروريين. ولكنهم بموجب قوانيننا مجرمون، وحينما نملك أدلة كافية ضد أي أحد منهم، نقاضيهم في المحاكم".

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